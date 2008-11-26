Van'ın 'gitarcı kızları'

Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Yukarı Dönerdere Köyü İlköğretim Okulu'nda okuyan yaşları 6 ile 10 arası değişen 12 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle gitar çalmayı öğrenip, grup kurdu. Gitarist öğrenciler Öğretmenler Günü'nde verdikleri konserle de ilgi odağı oldu.



Van'a 75 kilometre uzaklıktaki, 70 haneli yaklaşık 500 nüfuslu Yukarı Dönerdere Köyü'ndeki ilköğretim öğrencilerinin sosyal yaşamı, öğretmenleri Ögür Cam'ın geçen yıl okullarına atanmasıyla değişti. 100 öğrencisi bulunan okulda, birleştirilmiş 1, 2 ve 3'üncü sınıflara eğitim veren Özgür Cam, boş zamanlarında öğrencilerine gitar çaldı. Gitara büyük ilgi duyan öğrenciler öğretmenlerine gitar çalmayı öğrenmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine Özgür öğretmen bazı öğrencilerine kendi imkanlarıyla gitar aldı. Bazı öğrenciler de ailelerine gitar aldırdı. Öğretmen Cam, öğrencilerine boş zamanlarında okulda toplayarak gitar öğretmeye başladı. 12 kız öğrenci, 6 ay içinde gitar çalmayı öğrendi. Sınıftaki 5 erkek öğrenci ise gitara ilgi duymadıkları için öğrenmek istemedi.



Grup kurup konser verdiler



Yaşları 6 ile 10 arasında değişen 12 kız öğrencinin bu başarısı köylüler ve öğretmenleri tarafından taktirle karşılandı. Öğretmen Cam'ın desteğiyle kurulan 12 kişilik grup, okulda yaptıkları çalışmaların ardından ilk konserlerini de Öğretmenler Günü'nde Halk Eğitim Merkezi'nde verdi. Öğrenciler izleyenlerden büyük alkış aldı.



Kendi besteleri de bulunan öğretmen Özgür Cam, öğrencilerindeki bu cevheri keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cam, ``Sınıfta boş zamanlarımda öğrencilerime gitar çalıyordum. Öğrencilerin çok ilgili olduğunu gördüm. Bazı öğrencilere gitar alarak test ettim. Mükemmel bir kulaklarının ve hakimiyetlerini olduğunu gördüm. Daha sonra ilgisi olan çocukların ailelerinden de gitar almalarını istedim. Şu anda 12 kız öğrenci gitar çalıyor. Ama müthiş bir ilgi var. Çok yakın zamanda öğrencilerimin çoğu gitar çalacak'' dedi.

