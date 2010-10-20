Van'ın çehresi değişiyor

T24 - Bu sene gerçekleşen Akdamar Kilisesi'ndeki ayin ertesinde yatırımcıların gözü Van'a döndü. Fabrika ve otel yapılacak olan Van'da turizm hacmi de artacak.





Sevgi Sayar Başaran 'ın Radikal gazetesindeki haberi şöyle:





Akdamar Adası’ndaki Ermeni Surp Haç Kilisesi’nde 19 Eylülde gerçekleştirilen ayin, Van’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bölgede yatırım atağı başladı. Elit Turizm Yatırım A.Ş. ilin ilk beş yıldızlı otelinin yapımına başlarken, Alman prefabrik yapı malzemeleri üreten Bruus firması da 20 milyon dolarlık fabrika yatırımına karar verdi. Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zahir Kandasoğlu, “Ayin Van’da yeni bir sayfa açtı. Uzun zamandır bölgede yatırım araştırmaları yapan Alman Bruus ayinden etkilenerek yatırım için düğmeye bastı” dedi.





Sac levha fabrikası yapılacak



5 bin kişinin katıldığı ayinin ardından bölgenin kaderi değişmeye başladı. Alman Bruus, Avrupa’nın önde gelen yapı malzemesi üreticilerinden. Prefabrik fabrikalar ve oteller için malzeme üretimi yapan şirket, Van’da 50 milyon dolarlık yatırım yapacak. Özellikle İran pazarına hitap edecek olan fabrikanın önceki gün arazi tahsis işleri tamamladı.





İlk etapta 150 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temellerinin atılacağını belirten Kandasoğlu, “Ahdamar’da yapılan ayin bölgenin kaderini değiştiriyor. Bruus’un yanı sıra Vanlı bir yatırımcı olan da beş yıl yıldızlı otel yapımına başladı. Ayrıca, Gebze’de faaliyet gösteren sac levha fabrikasını da bölgedeki işadamları ile ortak olarak Van’a taşıyoruz. Bu da 5 milyon dolarlık bir yatırım olacak” açıklamasını yaptı.



Ünlü turizmciler Van’a geliyor



Van, turizme de açılıyor. Bunun için ilk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığı attı. Bakanlık bölgede ilk defa Turizm Fuarı düzenliyor. TUI gibi dünyanın önde gelen turizm firmalarının da davetli olduğu fuar, bugün başlıyor. 3 gün sürecek olan fuarı 20 yabancı gazeteci takip edecek. Bakanlık olarak amaçlarının Van ve bölgesini turizme ısındırmak olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, “Akdamar’da düzenlenen ayinden sonra bölge turizm açısından hareketlendi. Fuar için İran, Ermenistan, Irak ve Suriye’den seyahat acenteleri ve turizm şirketleri geliyor” dedi.





