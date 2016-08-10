Vanilya fiyatları uçuşa geçti

Ada ülkesi Madagaskar'da vanilya tohumunun 220 dolardan (yaklaşık 650 lira) satışa sunulacak. Fiyatlar son iki yılda yaklaşık dört kat arttı.

Dünyanın vanilya merkezi kabul edilen Madagaskar'da bu yıl vanilya rekoltesinin 2 bin ton olacağı tahmin edilirken, artan talebin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Ülkede vanilya fiyatlarının iki yılda katlandığına dikkati çeken yetkililer, 2014'te 60 dolardan satılan ürünün bu yıl 220 dolardan (yaklaşık 650 lira) satışa çıkarılmasını endişeyle karşılıyor.

Vanilya fiyatlarının hak ettiği değerin üzerinde olduğunu, bunun piyasadaki spekülasyonlardan kaynaklandığını savunan sektör temsilcileri, vanilya tohumlarının piyasada fiyatlar yükselene kadar saklanmasının etik olmadığını hatırlatırken ilgili bakanlığın bu duruma müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Vietnam, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerin safrandan sonra dünyanın en pahalı ikinci baharatı olduğu bilinen vanilya üretimine yöneldiği belirtiliyor.

Dünyanın en büyük vanilya üreticisi Madagaskar, vanilya ihraç pazarının yarısına sahip.