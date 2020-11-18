Vani Mehmed Efendi’nin torunu, camideki avizeye dikkati çekti: Elektrik aksamı kaldırabilir mi diye endişe etmiştik

Vaniköy Camisi’ni 1665’te inşa ettiren Vani Mehmed Efendi'nin torunu Mehmet Vanioğlu, camiye ziyaretinde yeni takılan avizenin dikkatini çektiğini söyledi. "Evvelden kristale benzer bir avize vardı. Caminin boyutlarıyla da orantılı bir avizeydi bu. Sonradan yaptığımız bir ziyarette bir baktım avize değişmiş. Büyükçe ve garip, metalik bir avize gördük" diyen Vanioğlu, "Açıkçası şaşırdık. Yakışmamıştı hiç. İmama sorduk. Değiştirildiğini söyledi. ‘Eskisi nerede?’ diye sordum, depoya kaldırdıklarını söyledi. Oradaki elektrik aksamı o avizeyi kaldırabilir mi diye de endişe etmiştik" dedi.

Vani Mehmed Efendi, 1674’te de Bursa Kestel’de benzer bir cami inşa ettirmiş. İki caminin de mimarı yapıları ve yapı malzemeleri birbirinin aynısı. Hürriyet’e konuşan Vani Mehmed Efendi’nin torunu Mehmet Vanioğlu, “İnşallah o daha iyi korunur” dedi. İstanbul Boğazı’ndaki 355 yıllık Vaniköy Camisi’nin kül olmasının ardından gözler benzer nitelikteki camilere çevrildi. Vani Mehmed Efendi’nin torunlarından Mehmet Vanioğlu, büyük dedesinin Bursa’nın Kestel köyünde (şimdi ilçe) 1674 yılında yaptırdığı ve kendi adını taşıyan camiye dikkat çekti. Bu cami Vaniköy’deki caminin ‘ikizi’ niteliğinde. Vaniköy’dekinden biraz daha büyük olan Kestel’deki camide de ahşap, yapı malzemesi yoğun kullanılmış. Tavan da aynı şekilde düz ahşap bir tavan.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Torun Mehmet Vanioğlu, dedesi tarafından Bursa Kestel’de yaptırılan camiye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben Kestel’deki camiye de gittim. Vaniköy’ün benzeri. Biraz daha büyük. Bari ona bir şey olmasın. İnşallah o daha iyi korunur ve herhangi bir kazaya uğramaz. Evvelden kristale benzer bir avize vardı. Caminin boyutlarıyla da orantılı bir avizeydi bu. Sonradan yaptığımız bir ziyarette bir baktım avize değişmiş. Büyükçe ve garip, metalik bir avize gördük. Açıkçası şaşırdık. Yakışmamıştı hiç. İmama sorduk. Değiştirildiğini söyledi. ‘Eskisi nerede?’ diye sordum, depoya kaldırdıklarını söyledi. Oradaki elektrik aksamı o avizeyi kaldırabilir mi diye de endişe etmiştik. O an öyle geçti aklımızdan. Çünkü metal malzeme herhangi bir elektrik kaçağı sırasında elektriği kolayca iletir.”

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