Vanessa Bryant'tan Meek Mill'in yeni şarkısındaki Kobe sözlerine tepki

Meek Mill'in yeni şarkısının sözlerinde Kobe Bryant'ın geçirdiği helikopter kazasına atıfta bulunması birçok kişi gibi efsane basketbolcunun eşi Vanessa Bryant'ın da tepkisini çekti.

Meek Mill'in yeni şarkısında yer alan Kobe Bryant'ın geçirdiği helikopter kazasına yönelik sözler büyük tepki çekti. Nitekim yıldız oyuncunun eşi Vanessa Bryant da sözlere yönelik tepkisini gösterdi ve bunları duyarsız, saygısız ifadeler olarak değerlendirdi.

Meek Mill'in "Don't Worry (RIP Kobe)" başlıklı şarkısında geçen sözler, büyük tartışma yarattı. Şarkının içinde helikopter kazasını hatırlatan ifadeler yer aldı. Karşı cinse yönelik hakaret niteliğinde bir kavramla hitap edilerek kullanılan "Bana her zaman sevdiğini söyle ama bunu hiç göstermedin" sözlerinin ardından "Evet, eğer bunun eksikliğini hissedersem helikopterimle çıkacağım ve bir başka Kobe olacak" ifadeleri kullanıldı.

Helikopter kazasında eşini ve kızı Gianna'yı kaybeden Vanessa Bryant ise geçen sözlere şu şekilde tepki verdi:

"Bu satırı oldukça duyarsız ve saygısız buldum. Nokta. Müziğinize aşina değilim ama bundan daha iyisini yapabileceğinize inanıyorum. Eğer bir hayranıysanız kocama olan hayranlığınızı daha iyi göstermenin bir yolu vardır. Bu, saygı ve nezaketten çok uzak"

Meek Mill'in aslında şarkıda Kobe'ye olan sevgisini daha iyi dile getirebileceğine yönelik ışıklar da var. Örneğin; "Eğer bir çocuğum olursa erkekse Kobe, kızsa Gigi isimlerini verebilirim" kısmı da bunun göstergesi. Fakat Kobe ve Gianna'nın nasıl öldükleri düşünüldüğünde Meek Mill'in sözleri haklı ve büyük bir tepkiyle karşılandı.