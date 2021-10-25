Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızının ölümünü sosyal medyadan gelen bildirimlerden öğrenmiş

Vanessa Bryant, NBA yıldızı eşi Kobe Bryant'ın ölümünü sosyal medyadan gelen "Huzur içinde yat Kobe" bildirimlerini görünce öğrendiğini söyledi.

Basketbol yıldızı Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraber oldukları yedi kişi 2020 yılının ocak ayında helikopter kazasında ölmüştü.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Bölge Şerifi Departmanı'na ihmal ve özel hayatın ihlali suçlamalarıyla dava açmaya karar verdi. Vanessa Bryant, yetkililerin olay yerine Kobe ve Gianna'nın cesetlerinin fotoğraflarını paylaştığını söyledi.

Mahkeme, Vanessa Bryant'a kazadan ne zaman haberdar olduğu soruldu. Bryant, aile asistanlarının kendisine helikopter kazasından haber verdiğini ve beş kişinin kurtulduğunu söylediğini aktardı. Bryant, o sırada eşi ve kızının kurtulanlar arasında olduğunu sandı.

Vanessa Bryant şöyle devam etti: "Telefonuma bakıyordum ve kocamı aramaya çalışıyordum. Bir anda bildirimler gelmeye başladı. 'Huzur içinde yat Kobe' yazıyordu" dedi.

The Los Angeles Times gazetesi, polislerin olay yerinden ceset fotoğrafları paylaştığına ilişkin bir polis raporuna ulaşmıştı.