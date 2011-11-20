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Yaşam

Van'dan köylere göç VAN (A.A)

20 Kasım 2011 20:25

-Van'dan köylere göç VAN (A.A) - 20.11.2011 - Van'da meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler ile devam eden artçı sarsıntılar ve ağırlaşan kış şartları, kente göçenleri köye dönmeye zorluyor. İlde bazı köylerin nüfusu depremin ardından arttı. Vatandaşların bir bölümü başka illere göç ederken, bir bölümü ise göç ettikleri baba ocağı köylerine geri dönüyor. Van'ın Gürpınar ilçesinin birçok mahalle ve köylerinde de nüfus arttı. Özellikle evi hasar gören ve oturulamaz hale gelen çoğu depremzede daha güvenlidir diye ilçenin köy ve mahallelerine göç etmeye başladı. Köylere göç edenler ya akrabalarının yanlarına yerleşiyorlar ya da köyde bulunan tek katlı evlerine yerleşiyorlar. Gürpınar ilçesine bağlı Kuşdağı Köyü de göç alan köylerden biri. Depremden önce 600 civarında nüfusu olan Kuşdağı köyü 650 misafir alarak bin 250'ye ulaştı. Kuşdağı Muhtarı Şehabettin Irtak, depremin ardından tüm Van'ın büyük sıkıntı çektiğini belirterek, köylerinin hasar görmediğini, bu nedenle göç aldıklarını söyledi. Irtak'ın şunları söyledi: ''Benim köyüm 70 haneden oluşmaktadır. Köyden Van'a göç eden aile sayısı ise 150 haneydi. Van'da meydana gelen depremler nedeniyle köyden göç eden bu ailelerin bir bölümü dış illere gitmek zorunda kaldı. Gidemeyen aileler ise köye geri döndüler. Deprem dolayısıyla herkes Van'a odaklandı ama kimse köylerdeki sorunları görmüyor. Meydana gelen depreme biz de çok üzüldük fakat biz de çok güç koşullarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Köyümde yer kalmadığı için ben 3 aileyi köyün girişindeki benzinliğe yerleştirmek zorunda kaldım. Muhtarları olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Köyümün nüfusu 600 iken bin 250 civarına çıkması beni de zor durumda bırakıyor. Güvenlik nedeni ile köye göç eden bu vatandaşlarımız köyün güvenli olduğunu zannederek geliyorlar. Şu an her evde ortalama 20 kişi yaşıyor..''

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