-Van'dan İstanbul'a göçen hayatlar İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Van'da meydana gelen deprem ve ağır kış koşulları nedeniyle bazı vatandaşlar, geçici bir süreliğine akrabalarının yanına gelirken, bazıları da İstanbul'a temelli yerleşti. Deprem nedeniyle evleri hasar gören ve çadırda kalan vatandaşlar, ağırlaşan kış koşulları nedeniyle, gönderilen yardımlara rağmen, çocukları ve can güvenlikleri için özel araçlarıyla ya da otobüs firmaları aracılığıyla memleketlerini terk ediyor. Van'dan Esenler Otogarı'na gelen yolculardan Ezel Ayhan, Van'dayken ailesiyle birlikte çadırda kaldığını belirterek, bütün eşyalarının depremde yok olduğunu ve ailece İstanbul'a göç ettiklerini kaydetti. İstanbul'da bir ev tuttuklarını ifade eden Ayhan, bu evde 11 kişi kalacaklarını, Van'a ne zaman döneceklerinin belli olmadığını söyledi. Ayhan, soğuk havada çadırda kalanların, giyecekten çok yakacak kömüre ihtiyacı olduğunu aktardı. Peronda Van'dan gelecek ailesini bekleyen Sultan Karakaş da Van'daki ailesinin evlerinin büyük hasar gördüğünü belirterek, soğuk havada çadırda kalmanın zor olduğunu kaydetti. Ağabeyinin memur olduğu için Van'da kaldığını ifade eden Karakaş, ''Yengemin babası ile halası depremde vefat etti. Bizim Yenibosna'da 70 metrekarelik evimiz var ve burada 12 kişi kalacağız'' diye konuştu. Karakaş'ın annesi Cemile Karakaş da Van'daki depremde akrabalarını kaybettiğini ve evinin ağır hasar gördüğünü anlatarak, köyünde kimsenin kalmadığını ve herkesin bir yere göç ettiğini söyledi. Karakaş, oğlunun evinde 12 kişi kalacaklarını ve her ay 3-4 kişi daha ekleneceğini aktararak, ''Van'a ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Ev olmadan nereye döneceğiz? Artık önce Allah'a sonra devlete kaldık. Çadırlarda perişan olduk. Oradan kaçtık'' dedi. Van'dan gelen Leyla Ergün de evli olduğunu, annesi ve babasının yanına geldiğini ifade ederek, ''Ben burada geçici olarak kalmaya geldim. Kışı geçirdikten sonra köyüme geri döneceğim'' dedi. -Van-İstanbul seferinin biletleri tükendi- Van Seyahat'in satış sorumlusu Mehmet Balcı da Van'daki insanların göç halinde olduğunu belirterek, bu taşınmada depremin verdiği hasar ve soğuğun büyük etkisi olduğunu kaydetti. Balcı, en çok kışlık kıyafet ve yiyecek taşıdıklarını ifade ederek, 8 gün boyunca İstanbul'a gelişlerde bilet kalmadığını söyledi. Van Erciş Sema Otobüs Şirketinin satış sorumlusu Emin Demir, günde 2 sefer yaptıklarını ve Van'dan İstanbul'a gelişlerde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, 20 Kasım Pazar gününe kadar bilet bulunmadığını kaydetti. Demir, kışın fazla sefer yapmanın riskli olduğunu aktararak, ''İstanbul'a gelen artık buraya yerleşmek için geliyor. Gelenler yanlarında ne getirebiliyorsa, getiriyor. Kar yağıyor, hava soğuk, çadır ne kadar sıcak olabilir ki? Van'dan İstanbul'a gelen talepte, soğuk havanın etkisi büyüktür. Yaz olsa bu kadar talep olmazdı'' dedi. Van Gölü Turizm Şube Müdürü Sait Özaydın da Van'dan İstanbul'a geliş yönünde 10 günlük biletin satıldığını anlatarak, yer sıkıntısı yaşandığını ve konulan ek seferlerin de yetişmediğini söyledi. Göç için İstanbul'a gelenlerin olduğunu aktaran Özaydın, bazı ailelerin akrabalarının yanına yerleştiğini kaydetti. Metro Turizm yetkilisi de 21 Kasım Pazartesi gününe kadar Van'dan gelişlerde yolcuların bilet bulmakta zorlanacağını ifade etti. Best Van Turizm satış sorumlusu Yaşar Turuş da merkezlerinin Van'da bulunduğunu ve Van'dan sadece İstanbul'a değil, her ile gidişlerde yoğunluk yaşandığını anlatarak, İstanbul'dan Van'a yardım eşyası taşınırken yoğunluk olduğunu söyledi. Turuş, ''İstanbul'dan yolcu yok, Van'dan yolcu çok, ama yetişemiyoruz'' dedi. -Depremzede ''misafir öğrenciler'' Van'daki deprem nedeniyle Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki yakınlarının yanına yerleşen Gülaçar ailesinin 3 çocuğu, Silvan'da okula başladı. Van'da meydan gelen 7.2 ile 5.6 şiddetindeki depremin ardından göç ederek Silvan'daki yakınlarının yanına yerleşen Gülaçar ailesinin çocukları Emir Haktan, Ali Servet ve Furkan Gülaçar, yaklaşık 3 haftalık ayrılığın ardından Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda ''misafir öğrenci'' olarak eğitime başladı. Farklı bir mekanda farklı arkadaşlarıyla da olsa okula kavuşmanın sevincini yaşayan Gülaçar kardeşler, yeni okullarındaki ilk gün yeni tanıştıkları akranlarıyla oynayarak, depremin etkisinden uzaklaşmaya çalıştı. 6. sınıf öğrencisi Faruk Gülaçar, 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Van'dan ayrılarak Silvan'daki teyzesinin evine yerleştiklerini belirterek, ''Depremde evimiz zarar görmedi. Ancak yeni bir deprem korkusuyla çadırda kalıyorduk. Kardeşlerim çadırdan dışarıya çıktığı için hastalanıyorlardı. Babam da bizi Silvan yolladı. Eğitimden geri kalmamak için annem burada okula başlamamızı istedi. Bu okulda hiç arkadaşım yoktu ve üstelik kimseyi tanımıyordum. Ancak buradaki öğrencilerle hemen arkadaş oldum. Öğretmenlerimiz de bizimle yakından ilgilendi. Ancak arkadaşlarım Van'da olduğu için oraya gitmek istiyorum'' dedi. 1. sınıf öğrencisi Emir Haktan Gülaçar da, bir aya yakın süredir okuldan uzak kaldığını söyledi. Ana sınıfı öğrencisi Ali Servet Gülaçar da Van'daki öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Emir Haktan Gülaçar'ın 1. sınıf öğretmeni olan Fuat Bilmez, deprem nedeniyle Van'da okullarda eğitime ara verildiğini hatırlatarak, ''Emir bugün yeni geldi. Okula gidemediği için bayağı bir geride kalmış. Ona özel kurs verip eksikliğini gidereceğiz. Depremden çok etkilendiği için psikolojisi bozulmuş. Tedirgin bir halde sürekli deprem olacağınız zannediyor. Her türlü şekilde onlara yardımcı olacağız'' diye konuştu. -Depremzedelere akrabaları kucak açtı Depremde evleri yıkılan ve hasar gören yaklaşık 50 kişiden oluşan 5 aile, Osmaniye'deki akrabalarının yanında kalıyor. Deprem sonucu evleri yıkılan ve oturulamaz durumda olan yaklaşık 50 kişiden oluşan ve soyadları Yılmaz olan aileler, Osmaniye'nin Gebeli Mahallesi'nde oturan akrabalarının daveti üzerine kente geldi. Gruptakilerden Mehmet Yılmaz, yanlarına giyecek ikinci bir kıyafet bile almadan akrabalarına sığındıklarını belirterek, zor günler yaşadıklarını söyledi. Kendilerine kucak açan akrabalarına teşekkür eden Yılmaz, ''Bu bizim için de, akrabalarımız için de zor olacak. Ailelerimiz oldukça kalabalık. 5 aileyiz ve her ailede 8-10 kişi var. Kalabalık olunca da sıkıntı oluyor. Yetkililerden sıcak yer istiyoruz. Van'da 8 ay kış olacak. Her ilin yetkilileri bu insanlarımıza kapılarını açarak yardımcı olsunlar'' dedi. Fatma Yılmaz da kendilerine evlerinin kapılarını açan yakınlarına teşekkür ederek ''Sağ olsunlar, hepsi bize kapılarını açıp 'Buyurun gelin' dediler. Ama onların da maddi sıkıntıları var. Onları da düşünmek lazım. Öyle oluyor ki kadın erkek bir yerde kalmak zorunda kalıyoruz. Devletimizin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz'' diye konuştu. Adem Yılmaz da şöyle konuştu: ''Marmara depreminde Türkiye yaraları nasıl kısa sürede sardıysa, Van depreminde de Türkiye'nin tek yürek olması isabetli olur. Bugün Van'da, yarın bir başka yerde deprem olabilir. Bu sebeple tek yürek olmamız lazım. Tek bayrak altında aynı vatanda yaşıyoruz. Aynı inançlara, kültürlere sahibiz. Eminim ki bu felaketi aşıp normal hayatımıza devam edeceğiz.'' Kapılarını akrabalarına açan Abdullah Yılmaz ise yaşanan acıları hafifletmeyi istediklerini söyledi. Sürekli zor durumda olan Vanlıları düşündüklerini belirten Yılmaz, ''Orada akrabalarımız vardı. Onların durumunu görünce içimiz rahat etmedi, uykularımız kaçtı. Bunun üzerine kendilerini misafir ettik. Çok şükür onlar da geldiler'' dedi. -New York'ta depremzedeler için yardım konseri New York'ta Türkevi'nde ''Grup Artı Yirmibir'' Van depremi mağdurları için yardım konseri düzenledi. New York Başkonsolosluğunun desteğiyle düzenlenen konserde Ahu Güral, Engin Kaan Günaydın, Melik Yirmibir ve Şansal Engin'den oluşan grup sevilen parçalarını seslendirdi. Konserde Başkonsolosluk ve Amerika Türk Kadınlar Birliği'nin katkılarıyla makbuz karşılığı nakdi yardım toplandı. Başkonsolos Mehmet Samsar, konserin ardından toplanan yardımla ilgili bilgi vererek, Amerika'da yaşayan Türklerin, 23 Ekim'de Van'da meydana gelen deprem felaketiyle çok alakadar olduğunu belirterek, kişi ve kurumların çeşitli miktarlarda yardım topladığını ifade etti. Solist Ahu Güral, daha önce İstanbul'da büyük bir depremi yaşadığını, 5-6 gün evine giremeden arabada yattığını kaydederek, ''Van'da meydana gelen depremi duyunca ne yapabilirim diye hemen çevreme danışarak, arkadaşım Şansal Engin ile karar verip bu yardım konserini organize ettik. Az veya çok para toplanacak, bilmiyorum, fakat gönlümüz yüreğimiz Van'daki kardeşlerimizle birlikte atıyor, bunu bilsinler'' dedi.