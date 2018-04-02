Van'dan İran'a ayakkabı ihraç ediyor

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- İSTANBUL\'da ayakkabı toptancılığı işi ile uğraşan Umut Taciroğlu (42), memleketi Van\'a dönüp, kardeşi ile birlikte ayakkabı fabrikası kurdu. Van İş Geliştirme Merkezi\'ne fabrikasını kuran Taciroğlu, İran\'a kadın ve erkek spor ayakkabısı ihraç ediyor. Şimdilik 17 kişiyi istihdam eden Taciroğlu, Rusya ve Ukrayna ile görüştüğünü, anlaşma yaptığı takdirde çalışan sayısını 50\'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla turizm alanında büyük bir gelişme gösteren Van\'da, sanayi ve üretim konusunda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. 2018 yılının ilk 3 ayı itibariyle 140 bini aşkın İranlının giriş yaptığı şehirde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Komşu ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi ve yapılan tanıtım çalışmaları ile sadece turizm değil sanayi ve üretimde de kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak projeler hayata geçiriliyor. Bir dönem İstanbul\'da ayakkabı toptancılığı yapan Vanlı girişimci Umut Taciroğlu da İran pazarını baz alarak Van\'da spor ayakkabıları üretiyor.

Van\'ın gelişmeye açık, iyi bir ticari pazar olduğunu ve İran başta olmak üzere bir çok ülkeye ihracat yapmak istediklerini belirten Taciroğlu, \"Biz bu işin yabancısı değiliz daha önce bu işin toptan ve perakende satışını yapmıştık. Üretime geçmeyi düşündük, Van için hayırlı olacağını düşündük. Bizim ayakkabı işinde 50 yıllık bir geçmişimiz var. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) vesile oldu üretim yaptık. İran\'ı baz alarak kurduk bu tesisi, orada iyi bir pazar var. Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimiz var. Ermenistan\'dan arayan firmalar oldu. İhracat ağırlıklı çalışmayı düşünüyoruz. İran\'a ihracat yaptık. Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir tesisiz, alt yapı sıkıntılarımız var, onları çözmeye çalışıyoruz. Yatırımcılara sesleniyorum. Van için yatırımlar yapılsın, Van iyi bir pazar. Şimdi 17 kişi istihdam ediyoruz, ileride bu sayıyı 50\'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Günlük üretim potansiyelimiz 50 koli bunu da arttırmayı düşünüyoruz.\" dedi.

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