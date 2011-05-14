Van'dan göç eden Yahudiler 50 yıl sonra konvoylarla geri döndü

T24- Van’ın Başkale İlçesi’nde geçmişte yaşayan ve göç eden Yahudiler, 50 yıl sonra yeniden ziyaret amacıyla ilçeye geldi. 46 kişilik Yahudi ekibi, BDP’liler ve çok sayıda kişi tarafından davul- zurnayla ilçe girişinde karşıladı. Bazı Yahudiler toprağı öptü, Musevi mezarlığını ve türbeleri ziyaret etti.

Faris Faran'ın Hürriyet'te yayımlanan (14 Mayıs 2011) haberi şöyle:

Başkale İlçesi’nde 1’inci Dünya Savaşı sırasında görülen Yahudi göçüyle gelip yerleşen ve 1960’lı yıllarda bölgeden ayrılan Yahudiler, Başkale’yi unutmadı. Başta İsrail olmak üzere Avrupa ve İstanbul’da yaşayan 46 Yahudi, Başkale’yi ziyaret etti. Ziyaretçiler Başkale Belediye eski Başkanı BDP’li İhsan Güler, Belediye Başkanı Vekili Hecer Sarıhan, BDP Başkale İlçe Başkanı Derviş Polat ve bazı kişiler karşıladı. İlçe girişinde davul- zurna ve çiçeklerle karşılanan Yahudiler, 300 araçlık konvoyla ilçeye giriş yaptı. Başkale’de araçlardan inen Yahudiler toprağı öptü. Gördükleri ilgi karşısında memnun olan Yahudiler, çarşıda dolaştı, daha sonra Kültür Merkezi’nde bir süre dinlendi. Grup adına sözlük yapan Bahattin Güner, Başkale halkının kendilerini mahçup ettiğini, gördükleri ilgiden çok duygulandıklarını ve misafirperverlikten dolayı le halkına minnettar olduklarını söyledi.

BDP İlçe Başkanı Derviş Polat, Yahudi komşularının 50 yıl sonra Başkale’ye gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, kardeşlik bağının sonsuza kadar sürmesini istedi. Polat, şöyle konuştu:

"Eskiden, Ermeni, Yahudi, Türk ve Kürt kardeşlerimizin bir arada mutlu yaşadığı ilçemizde, bu tür farklı kültür ve renklerin bir araya gelmesi bizi onurlandırdı. Halkların kardeşliğinin simgesi olan ilçemiz, tarihinde olduğu gibi bu günde farklılıklarıyla dünyaya örnek bir ilçedir. Umarım bu kardeşlik bağımız sonsuza kadar devam eder."

Konuşmaların ardından heyet için hazırlanan sinevizyon gösterimi ilgiyle izlendi. Gösterimde, eski Musevi Mezarlığı, Musevilerin yaşadıkları eski evler, İbranice müzik eşliğinde sunuldu. Gösterim sırasında Yahudilerin çoğu gözyaşlarını tutamadı.

Müslüman türbesi ve Yahudi mezarlığına ziyaret

Kültür Merkezi’ndeki program ardından Yahudi heyeti, eski Yahudi mezarlığını ziyaret etti. Burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan heyet dualar okudu. Daha sonra 1960’larda Yahudilerin yaşadığı Kale Mahallesi’ndeki evler ziyaret edildi. Burada bulunanlarla Yahudiler sohbet etti. 82 yaşındaki Hediye Uyar, Yahudiler’den bazılarını tanıdı. Konuklar daha sonra ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Güroluk Köyü’ndeki Şeh İsmail Kutbeddin Türbesi’ni ziyaret etti. Burada türbeye ip bağlayıp dua eden Yahudiler’e hazırlanan yöresel yemekler ikram edildi. Yahudiler, beraberlerinde getirdikleri hediyeleri de çocuklara vererek gezilerini tamamlayıp ilçeden ayrıldı.