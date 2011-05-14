Van'dan 50 yıl önce ayrılan Museviler geri döndü

T24 - Van'ın Başkale ilçesinden 1960'lı yıllarda ayrılan Museviler, 50 yıl sonra ilçeyi ziyaret etti. Davul ve zurnalarla karşılanan Museviler, toprağı öptü.







Van'ın Başkale ilçesinden 1960'lı yıllarda ayrılan Museviler, 50 yıl aradan sonra ilçeyi ziyaret etti. Davul ve zurnalarla karşılanan Museviler, toprağı öptü.

Birinci Dünya Savaşı öncesi yaşanan Yahudi göçünün ardından Başkale'ye yerleştirilen ve 1960'lı yıllarda ilçeden ayrılan Musevilerin çocukları, ilçeye geldi.

46 kişiden oluşan grup, ilçe merkezinde Başkale Belediye Başkanı Hecer Sarıhan, eski Belediye Başkanı İhsan Güler, BDP İlçe Başkanı Derviş Polat ve vatandaşlar tarafından davul ve zurnalarla karşılandı.

Araçlarından inen ve vatandaşlarla halay çeken Musevilerden bazıları, yıllardır duydukları özlemi toprağı öperek gidermeye çalıştı. Museviler için daha sonra Belediye Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Burada Museviler adına konuşan Bahattin Güner, Başkale'de büyük bir coşku ile karşılanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

''Siz Başkaleliler insanlığa önem veren bir toplumsunuz. Bizi ziyadesiyle mahcup ettiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnanılmaz derecede hoşgörülü ve misafirperver bir şekilde karşılandık. Benim eşim Başkaleli. Birlikte geldiğimiz diğer amca çocuklarımın eşleri buralı olmadıkları halde gördükleri tablo karşısında, 'siz insanların içinde doğmuş ve insan kıymeti bilen bir toplumun içinden çıkmışsınız' diyor. Hepinize misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum.''



BDP İlçe Başkanı Polat da Yahudi komşularının 50 yıl aradan sonra Başkale'ye gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, ''Eskiden Ermeni, Yahudi, Türk ve Kürt kardeşlerimizin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ilçemizde, bu tür farklı kültür ve renklerin bir araya gelmesi bizi onurlandırdı. Halkların kardeşliğinin simgesi olan ilçemiz, tarihinde olduğu gibi bugün de farklılıklarıyla dünyaya örnek bir ilçe. Umarım bu kardeşlik bağımız sonsuza kadar devam eder'' dedi.

Konuşmaların ardından Eski Musevi Mezarlığı ve Musevilerin yaşadığı eski evlerin görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi yapıldı. Görüntüleri gözyaşları içinde izleyen Museviler, daha sonra ilçe halkıyla birlikte Yahudi Mezarlığını ziyaret etti.

Burada saygı duruşunda bulunduktan sonra mezarlıktan ayrılan grup, daha önce yaşadıkları Kale Mahallesi'ne giderek atalarından kalma evleri gezdi.

İlçenin eski belediye başkanlarından İskender Ertuş'u da bürosunda ziyaret eden grup, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Güroluk köyünde bulunan Şeyh İsmail Kutbeddin hazretlerinin türbesinde dua ettikten sonra ilçeden ayrıldı.



