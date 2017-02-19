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Yaşam

Vandallar, köpek gezdirme alanını yıktılar!

“Bu neyin öfkesidir, insan neden parka saldırır?”

19 Şubat 2017 19:55

Ankara Çankaya’da bulunan bir köpek gezdirme alanı, vandallar tarafından yıkıldı. 

Çankaya Belediyesi, parkın yıkılmış halinin görüntülerini “Burası Maltepe'de yenilemesini kısa süre önce bitirdiğimiz Ördekli Park'ın köpek oyun alanı. Parkımız kent vandalizminin hedefi oldu” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de parkı tekrar yapacaklarını belirterek “Bu neyin öfkesidir? İnsan neden parka saldırır?” diye sordu.

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