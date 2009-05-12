'Vandal' ineğe sürgün!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı köyünde "Gülsüm" adı verilen bir inek, sahibinin elinden kaçarak ilköğretim okulunun bahçesindeki büstü kırınca, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı ve köylülerin ifadesi alındı. İneğin sahibi, ceza alma korkusuyla "Gülsüm"ü İnekpınarı köyündeki bir yakınına verdi.



Kadiruşağı köyü sakinlerinden ve ineğin sahibi Gül Kılınç, kendilerine ait büyükbaş hayvanın neden olduğu bir kazanın ardından açılan soruşturma nedeniyle korktuklarını anlattı.



Soruşturma devam ederken "Gülsüm" adını koydukları ineği İnekpınarı köyünde ikamet eden bir yakınlarının yanına gönderdiklerini kaydetti.



Soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerinde bir kasıt olmadığını söylediklerini, ancak yine de ceza almaktan endişe ettiklerini vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu:



"Her gün yaptığı gibi otlaması için dışarı çıkardığım inek elimden kaçarak uzaklaştı. Yakalamak için peşinden gittiğim sırada okulun öğrencileri ineğin bahçedeki büstü kırdığını söyledi. Olaya çok üzüldük. Ardından büstün kırılması nedeniyle soruşturma başladığını duyduk. Köye gelerek ifadelerimizi aldılar. Neredeyse tüm köylünün ifadesi alındı. Kabahatli olan bir hayvandı. Kasıt olmadığını söylesek de köylüler bizim ceza alacağımızı söyledi. Bu nedenle korktuğumuz için soruşturmaya sebep olan inekten kurtulmaya karar verdik."



Büstü kıran ve ceza alınması ihtimaline neden olan "Gülsüm"den kurtulmak için çare düşündüklerini ifade eden Kılınç, eşi Mevlüt Kılıç'la ineği 'İnekpınarı'nda ikamet eden bir yakınlarına gönderdiklerini söyledi.



Yakınlarına ineği değerinin çok altında bir fiyata verdiklerini belirten Kılınç, "Başımıza açtığı bu kadar işten sonra onu burada tutamazdım. Soruşturmanın da sorumlusuydu" dedi.



"Gülsüm"ün yeni sahibi Ömer Ateş, yakınlarının kendisini arayarak olayı anlattıktan sonra ineği kendilerinden almalarını istediklerini belirtti.



Ateş, şöyle konuştu:



"Gülsüm'ün, büstü kırdığını ve başlarına iş açacağını söylediler. Olay bana komik görünse de yakınlarımın endişesini anladım. Sonuç olarak büstü ineğin kırdığı gerçeğini herkese anlatamazlardı. Bu nedenle korkmaları da doğaldı. Zaten soruşturma açılması üzerine inekten kurtulmaya karar verdiler. 'Gülsüm' normalde çok huysuz bir hayvandı, ama sürgüne geldiği İnekpınarı'nı sevmiş olsa gerek ki artık huysuzluk yapmıyor. Hatta benim en gözde hayvanım oldu."



Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Seyit Reşitoğlu, okulun görevli öğretmeninin bilgi vermesi üzerine soruşturma başlattıklarını kaydetti.



Reşitoğlu, "Soruşturma için bir müfettiş görevlendirildi. Olayda bir kasıt olup olmadığı veya olayın oluş biçimi hakkında kesin sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor. Köylülerden alınan bilgiler olayı bir ineğin gerçekleştirdiği yönünde" diye konuştu.



Okulun bahçesinde alçıdan yapılmış büstün dayanıksız olduğunun tespit edildiğini anlatan Reşitoğlu, soruşturmanın ardından daha sağlıklı bir büst yaptırılacağını söyledi.