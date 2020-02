Van'daki Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışları, dün yapılan final yarışmalarıyla sona erdi.Yarışmaya katılan takımlar 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekerek birinci gelmek için mücadele etti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Kato Dağı\'nın eteklerinde bulunan Çatak ilçesindeki düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışlarının üçüncü gününde 59 takımla 450 sporcu yarıştı. Sprint yarışlarında, 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 59 takım, 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan üçüncü gün yarışlarını izlemeye gelen Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur Çatak Çayı\'nda rafting yaptı.

Vali Yardımcısı Aslan, Van\'ın kötü şeyler ve terörle anılmasından ziyade böyle organizasyonlaın yapılması arzu edilen bir durum olduğunu belirterek, \"Yerli ve yabancı turistleri özellikle Nisan ve Mayıs aylarında başlayan rafting heyecanını yaşamaları için Van\'a davet ediyorum.Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın Çatak\'ta düzenlenmesine katkısı olan Vali Murat Zorluoğlu, eski Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül\'e teşekkür ederiz\" dedi.

Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise,raftingin sadece sporların değil, izlemeye gelen herkesin yaşaması gerektiğini söyleyerek,\"Çatak’ın Türkiye şampiyonasındaki ilk deneyimi oldu. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bundan sonraki yıllarda farklı organizasyonlarla Çatak kendini rafting ve doğa sporlarıyla her alanda duyurur. Türkiye\'nin şirin bir ilçesi herkesi buraya davet ediyoruz. Biz bu heyecanı yaşadık. Herkesin yaşamasını istiyoruz\" diye konuştu.

Türkiye Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünşa Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ise terörle anılan bölgenin imajını sporla değiştirmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti. Yardımcı, \"Türkiye’nin 40 vilayetinden gençlerimiz buraya gelerek Van’daki gençlerle buluşuyorlar ve kardeşlik projesine vesile oluyorlar. Şu an yaptığımız spor organizasyonu her sporcunun kendisine aldığı misyon o kadar önemlidir ki; akşam evlerine döndükleri zaman ailelerine anlatabilirler. \'Bizler, Van Çatak’taydık, dün Tunceli’deydik ondan önceki gün Hakkari’deydik. Gittik oradaki kardeşlerimize el uzattık. Terör sizin kaderiniz değildir\' dedik. Aramıza aldık ve onlarla spor yaşadık diyeceksiniz. Ben federasyon başkanı olarak diğer illere söz verdiğim gibi sizde söz veriyorum. Doğu sporcuları milli olup dünya şampiyonasına katılıp istiklal marşımızı okutarak göğsünü gere gere dönecek.\"

Yarışmada dereceye giren takımların ödülleri verilirken, yarışma sonucunda yapılan puanlamada şu takımlar dereceye girdi:



Open Mix

1-Muğla- Sarsala

2-Rize Güneysu

3-İstanbul Göztepe Spor Kulübü

Open Man

1-Muğla Dalaman Belediyesi

2-Düzce Belediyesi

3-Rize Ali Paşa Spor Kulübü

Open Women

1-Tunceli Pertek Belediyesi puan

2-Muğla Sarsala puan

3-İstanbul Küçükyalı Spor Kulübü puan

U 23M

1-Rize Çaykurspor Kurumu

2-Düzce Belediyesi

3-Van Çatak Belediyesi

U19M

1-Rize Çaykurspor puan

2-Rizespor Kulübü

3-Hakkâri Cilo A takımı

U19W

1-İstanbul Göztepe puan

2-Muğla Dalaman Belediyesi

3-Kayseri Yahyalı Belediyesi



