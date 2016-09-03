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Van'daki şehit sayısı 8'e yükseldi

Bölgede önceki gün dört güvenlik görevlisi şehit olmuştu

Fotoğraf: Arşiv

03 Eylül 2016 01:31

Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerinde çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. 

Alınan bilgilere göre, ilçedeki Tendürek Dağı eteklerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında dünden beri devam eden çatışmalar son günlerde şiddetlenerek sürüyor.

Dün biri uzman çavuş 4 güvenlik görevlisinin şehit olduğu bölgede yaşanan çatışmalarda bugün de bir teğmen ve 3 uzman çavuş şehit oldu.  Bu sabah hastanede tedavisine devam edilen bir askerin daha şehit düştüğü bilgisi verildi. 

 

TSK'dan Tendürek'e hava harekâtı

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Tendürek'teki çatışmanın ardından bölgede hava operasyonu başlattı. Operasyonda 13 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

Vali: Rakamları netleştiremiyoruz

 

Çaldıran’daki opearasyonlar sırasında yaralanan ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’de tedavi altına alınan yaralıları ziyaret edenVan Valisi İbrahim Taşyapan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aynı bölgede yaşanan çatışmayla ilgili bilgi veren Vali Taşyapan, 8 şehit olma ihtimalinin bulunduğunu, ama rakamları netleştiremedikleri için gerekli açıklamayı yarın paylaşacaklarını söyledi.

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