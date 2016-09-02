Dargeçit’te çatışma: 3 şehit

Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu.

Olay, Dargeçit ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK'lı burada bulunan güvenlik noktasına roketatar ve namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından çatışma çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, çatışmada 3 asker, 3 korucu ve sivil bir kadın yaralandı. Geçici köy korucusu Yılmaz Alpsoy ile Midyat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören uzman çavuşun ardından, 1 asker de doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

1 uzman çavuş, 1 er ve 1 geçici köy korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan 1asker, 2 korucu ve sivil kadının tedavileri sürüyor.