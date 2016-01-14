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Van'daki operasyonda öldürülen 12 kişiye evi kiralayan şahıs tutuklandı

Valilik öldürülenlerin PKK'lı olduğunu belirtmişti

14 Ocak 2016 15:41

Van'ın Edremit İlçesi'nde düzenlenen ve Valilik tarafında PKK'lı olduğu belirtilen 12 kişinin öldürüldüğü operasyonla ilgili soruşturma kapsamında villa tipi evi kiraya verdiği gerekçesiyle 2 gün önce gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Van'ın Edremit İlçesi'nde geçen pazar günü villa tipi bir eve yapılan operasyonda, terör örgütünün 'Başkale gücü' olarak bilinen 12 PKK üyesi öldürülürken özel harekat polisi Önder Ertaş şehit oldu, 2 polis de hafif yaralandı. Operasyon sonrası Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında önemli ipuçları elde edilirken, ev sahibinin tespiti için de çalışmalar derinleştirildi.

Bu kapsamda yapılan araştırmalarda evin sahiplerinin Van dışında yaşadığı, ancak 1 hafta önce bir kişi tarafından evin aylık 1000 liraya kiraya verildiği ortaya çıktı. Evi PKK'lılara kiraya veren ve 2 gün önce gözaltına alınan C.A., dün akşam çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. C.A.'nın 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan tutuklandığı belirtildi. Bu arada, evin çevresine yerleştirilen güvenlik kameralarının hard disklerinin incelenmesi de sürüyor.

 

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