-Van'daki köy okulunda ders zili çaldı VAN (A.A) - 29.12.2011 - Van'daki depremlerin ardında eğitime ara verilen merkeze bağlı Gendelova köyündeki Mahirkol İlköğretim Okulu öğrencileri, iki ay aradan sonra ders başı yapmanın sevincini yaşadı. Van'daki 23 Ekim ve 9 Kasım'daki depremlerin ardında eğitime verilen okulların tekrar açılması için çalışmalar devam ediyor. Van ve Erciş ile bağlı köylerdeki okulların onarımlarım çalışmalarını sürdüren Milli Eğitim Müdürlüğü, depremde hasar görmeyen merkeze bağlı Gendelova köyünde bulunan Mahirkol İlköğretim Okulu'nu eğitime açtı. İki aşkın bir sürenin ardında ders zili çalan 357 mevcutlu köy okulundaki öğrencilerin 255'i eğitime başladı. Köy okulu öğrencilerini depremden sonra ilk eğitim gününde yalnız bırakmayan Vali Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, öğrencilerin eğitim sevincine ortak oldu. Yıldız, kentte yaşanan iki büyük deprem ve devamındaki artçılar sebebiyle çok sayıda okulun hasar gördüğünü belirterek, bakanlığın ve farkı üniversitelerden gelen uzmanların yaptığı incelemenin ardında hasar tespit çalışması yaptıklarını bildirdi. Ağır ve orta hasarlı olan hiçbir okulu eğitime açmayacaklarını ifade eden Yıldız, bunun dışında kalan okullarda onarım çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Yıldız, şunları söyledi: ''Çok az sayıda okulda onarımda biraz gecikme ortaya çıkmış olacak. Onarımı biten okullarımızı eğitime açmaya başlayacağız. Bu okulumuzu önemli bir şey yoktu ve bugün eğitime açtık. Çocuklarımız okullarını özlediler. Öğretmenlerimiz öğrencilerini özlediler. Vatandaşlarımız o çocukların oluşturduğu neşeyi özledi. Bu anlamda okulların açılmasının Van halkı üzerinde çok olumlu etki bırakacağını inanıyoruz. Öğretmenlerimiz bir süre Van'dan ve okullarından ayrı kalmışlardı onlar geldiler. Şu an güzel bir ortam oluştu diyebilirim.'' Uzun bir aradan sonra tekrar okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştukları için mutlu olduklarını söylediler.