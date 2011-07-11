-VAN'DAKİ KİLİSE RESTORE EDİLECEK VAN (A.A) - 11.07.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, Başkale ilçesinde bulunan Saint Bartholomeus Kilisesi'nin restore edilerek inanç turizmine açılacağını belirtti. Başkale ilçesine giden Vali Karaloğlu, Albayrak Jandarma Karakolu sınırları içerisindeki 13. ya da 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Saint Bartholomeus Kilisesi'nin kalıntılarında incelemelerde bulundu. Karaloğlu, büyük kısmı yıkılan kilisenin kalan dış duvarları ve kapısının üzerindeki motiflerin orijinalliğini kaybetmediğini vurgulayarak, kilisenin restore edilerek inanç turizmine kazandırılacağını ifade etti. Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması için İl Özel İdaresi Koruma, Uygulama ve Denetim birimine talimat veren Karaloğlu, yapılacak çalışmanın ardından restorasyon çalışmalarına başlanacağını bildirdi.