Van'daki depremzedeler: Yardım paraları devlet kasasında bekletiliyor



T24 - Van'da yaşanan depremin üzerinden geçen zamana rağmen depremzedelerin yaraları sarılamamışken, depremzedeler için toplanan 259 milyon TL'nin sadece 56,2 milyon TL'sinin mağdurlar için harcandığı iddia edildi.





Depremzedenin çözülmemiş bunca sorunu varken toplanan yardım paralarının küçük bir kısmının depremezedeye harcanmış olması ve toplanan paranın bankada tutulması tepki topladı.



Evrensel gazetesinde yer alan habere göre; depremin hemen ardından bastıran sert kışın büyük bir bölümünü çadırlarda geçirmek zorunda kalan depremzedeler soğuğun yanında çadır yangınlarıyla da boğuştu. Çadır yangınları nedeniyle Van’da bugüne kadar çoğu çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Depremzedelere dağıtılan çadırların yazlık olması nedeniyle çocuklar soğuktan hastalanarak öldü. Ocak ayında konteynerlerin dağıtımı bitirilecek denmesine rağmen birçok depremzede hâlâ yazlık çadırlarda veya kendisinin naylondan ve tahtalardan yaptığı barakalarda kalıyor.





Öğretmenlerin yerleşim sorunu çözülmedi



Van’da okulların açılmasıyla birlikte barınma sorunu yaşayan öğretmenler ve memurlar Maliye Bakanlığı tarafından depremzede memurlara ödeneceği açıklanan 225-300 TL ödemenin yapılmamasını protesto etti.



Depremin ardından depremzedelere ücretsiz olarak ilaç verilmesi uygulaması da Van’da hayat normale döndü denilerek iptal edildi. Depremde işyerleri yıkılan, zarar gören esnafa verilen sözler de tutulmadı. Borçlarını ödeyemeyen, alacaklarını tahsil edemeyen, işyerini açamayan esnaflara karşılıksız verileceği ifade edilen kredilerde henüz verilmedi. Tüm bu sorunlar orta yerde dururken Vanlı depremzedeler için toplanan yardımların 259 milyondan sadece 56 milyonunun harcanmış olması harcanmayan paraların turşusunu mu kuracaklar sorusunu akla getiriyor.



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın yazılı önergesine cevabına göre depremzedeler için, 23 Aralık 2011 tarihi itibariyle Başbakanlık ve AFAD hesaplarında 178 milyon 400 bin TL, Diyanet İşleri Başkanlığı yardım hesaplarında 16 milyon 600 bin TL ve Kızılay yardım hesaplarında 64 milyon 100 bin TL olmak üzere, toplam 259 milyon 100 bin TL nakdi yardım toplanmış. Bakan Atalay’ın verdiği rakamlara göre bunca sıkıntıyı yaşayan depremzede için, AFAD yardım hesaplarından 56 milyon 200 bin TL tutarında harcama yapılmış.





