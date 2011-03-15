-VAN'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6 VAN (A.A) - 14.03.2011 - Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesine göre, saat 20.57'de merkez üssü Saray ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedildi. Öte yandan saat 21.00'da merkez üssü Van'ınn Özalp ilçesinde ise 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçe merkezi, Özalp ilçesi ve Van kent merkezinden de hissedilen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Saray Kaymakamı Ayşe Şeyda Çağlar, ilk belirlemeye göre can va mal kaybının olmadığını, köy muhtarları ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesinde depremle ilgili ilk bilgilerde büyüklüğünün 4.7 olduğu belirtilmişti.