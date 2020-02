Van'daki depremde cezaevinden firar etti, evine gelince yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, 2011 yılında meydana gelen depremde, cezaevinden firar eden A.S., Başkele ilçesindeki evine geldiği sırada yakalandı.

Van\'da, 23 Ekim 2011\'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Van M Tipi Cezaevi\'nde kalan A.S. firar etti. A.S.\'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Yaklaşık 2 ay önce özel ekip kuran jandarma ekipleri, A.S.\'nin izine ulaştı. A.S., Başkale ilçesindeki evine gelince yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan A.S.\'nin jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.