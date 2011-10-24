-Van'daki deprem TBMM gündeminde TBMM (A.A) - 24.10.2011 - Van'da yaşanan deprem yarın TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesini çekmesini ardından Genel Kurulun gündeminde değişikliğe gidildi. Genel Kurulda yarın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Van'da yaşanan depremle ilgili bilgi vermesinin ardından gruplar da konuyla ilgili görüşlerini ifade edecek. Genel Kurulda daha sonra uluslararası anlaşmaları içeren tasarılar ele alınacak.