Van'daki deprem konutlarının teslimine başlandı

Van ve Erciş ilçesinde 7 ayrı noktada yaptırılan 15 bin 323 konutun tamamı depremin yıl dönümü olan 23 Ekim 2012’de hak sahiplerine teslim edilmek üzere tamamlanacak. 99 metrekare, 3 oda ve 1 salondan oluşan deprem konutlarının teslimine düzenlenen tören ve kura çekimiyle başlandı. Depremzedeler, 75 bin TL olan konut bedelini, 2 yılı ödemesiz ve vade farkı olmadan 20 yılda ödeyecek.

Van’da büyük yıkıma neden olan 23 Ekim’deki ilk depremden 39 gün sonra temeli atılan afet konutlarının depremzedelere teslimine başlandı. Van ve Erciş ilçesinde 7 ayrı noktada yaptırılan 15 bin 323 konutun tamamı depremin yıl dönümü olan 23 Ekim 2012’de hak sahiplerine teslim edilmek üzere tamamlanacak. 99 metrekare, 3 oda ve 1 salondan oluşan konutların 75 bin TL olan bedelini, depremzedeler 2 yılı ödemesiz ve vade farkı olmadan 20 yılda geri ödeyecek.

Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi ölmüş, 3 binin üzerinde vatandaş da yaralanmıştı. Depremlerde Van’da 25 bina yıkılıp, yüzlerce konut ağır hasar görürken, 58 bin nüfuslu Erciş ilçesinin ise yaklaşık üçte birlik bölümü enkaz haline gelmişti.



26 bin konuta yıkım



Feyat Erdemir ve Osman Bekleyen'in Hürriyet gazetesinde yer alan DHA'nın haberine göre; yaklaşık 26 bin konut için yıkım kararı verilen Van ve Erciş’te, depremzedelerin geçici barınmalarını sağlamak amacıyla 11 ayrı noktaya 75 bin çadır kuruldu. Depremzedeler, sonra 34 ayrı bölgeye kurulan 30 bin konteynere yerleştirildi. Halen yaklaşık 170 bin depremzedenin barındığı konteynerler, depremin yıl dönümü olan 23 Ekim’de konutların tesliminin bitmesiyle boşaltılacak. Türkiye’nin tamamının Van için seferber olduğu depremin ardından, vatandaşların kalıcı olarak barınmaları için de hızlı bir şekilde ihaleler yapılıp 39 gün sonra ilk afet konutlarının temelleri atıldı. İlk depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Erciş ilçesinin Karataşlar mevkisinde 2 ayrı noktaya 4 bin 880, Van’ın Edremit, Bostaniçi, Kevenli, Kalecik, Toprakkale’de ise 12 bin 591 olmak üzere toplam 17 bin 471 konutun inşaatına başlandı. Ayrıca bu alanlarda 30 okul, 27 cami, 10 ticaret merkezi ve 17 büfe inşa ediliyor.



1376 konut teslim edildi



Depremden hemen sonra depremzedeler için TOKİ tarafından 15 bin 323 konutun yapımı için harekete geçildi. Yaklaşık 10 aydır süren inşaat çalışmalarının ardından Van ve Erciş ilçesinde tamamlanan 3 bin 200 konuttan 1376’sının kurası yapılarak hak sahibi depremzedelere önceki gün törenle teslim edildi. Kura çekimi sürecek. Kiracıların mağdur olmaması için 2’nci etap olarak da 2 bin 148 konutun yapımına başlandı. Her hafta kuraların çekileceği Van’da 15 bin 323 konutun tamamının teslimi, ilk depremin yıl dönümü olan 23 Ekim 2012’de tamamlanacak. Konutların depremzedelere teslimi sırasında eski komşuluk ilişkileri de dikkate alınıyor. Aynı mahalle ve sokaklarda yaşayan kişiler, o bölgeye yakın olan TOKİ konutlarına yerleştiriliyor. Yetkililer, insanları kendi mahallelerinden koparıp, çok uzak bölgelere götürmek istemediklerini, bundan dolayı da böyle bir uygulamayı düşündüklerini söyledi.



İlk kurayı çekti



Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yapılan törene, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van Valisi Münir Karaloğlu, AKP Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi, Gülşen Orhan, Mustafa Bilici, TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, AFAD Başkanı Fuat Oktay, kurum amirleri ve hak sahibi depremzedeler katıldı. Noter huzurunda iki şeffaf kutuya konulan topların ilkini Atalay çekti. Atalay, Abdulsamet Arvas’ın kurasını çekip kendisine teslim etti. Daha sonra protokol üyeleri de birer kişinin kurasını çekerek salondan ayrıldı.



Kendi yapana proje



Van ve Erciş ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlar hızla tamamlanmaya çalışılırken, köylerde, “Evini Yapana Yardım (EYY)” projesi ile 8 bin 266 konut ve 4 bin 900 ahır yapılıyor. Konut için 40 bin, ahır için de 15 bin TL aynı şartlarda kredi verilerek köylünün kendisinin yaptırdığı konutların büyük kısmının inşaatı da sürüyor. Köy yaşantısı, ısınma sorunu, ailenin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, 100, 120, 130, 150 ve 170 metrekarelik evlerin projeleri ise köylüye yardım için devlet tarafından bedava sunuluyor.