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Yaşam

Van'daki deprem anı AA kamerasında VAN (A.A)

19 Kasım 2011 12:05

-Van'daki deprem anı AA kamerasında VAN (A.A) - 19.11.2011 - Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, Anadolu Ajansı Van Bölge Müdürülüğü bürosunda saniye saniye kaydedildi. Erciş merkezli 23 Ekim'de saat 13.41'de meydana gelen deprem, Van kent merkezinde de hissedildi. Deprem anı, sarsıntının şiddeti AA yurt muhabirince görüntülendi. Sarsıntının başlamasının hemen ardından büro çalışanları refleksle masa altlarına giriyorlar. Bu esnada kendisi masa altında olduğu halde kamerasını çalıştıran yurt muhabiri Özkan Bilgin, deprem anını kaydetti. Sarsıntı sürerken, çektiği fotoğraflarla depremin etkisini dünyaya gösteren yurt muhabiri Ali İhsan Öztürk, odaya girerek arkadaşlarını uyarıyor. Çantasını da alarak dışarı çıkan Öztürk'ü, kamerasını açık tutan ve çekime devam eden Özkan Bilgin takip ediyor. Binada bulunanların hızlı ve panik içinde binadan dışarı çıkıyorlar. Sokağa çıkıldığında depremin şiddeti biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Toz içinde kalan sokakların, panikle dışarıya çıkan insanlarla dolduğu görülüyor. Binalardan uzaklaşan ve caddesin ortasında toplananlar ne yapacaklarını bilemez halde uzun süre bekliyorlar. Bu esnada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Depremin şokunu üzerinden atan vatandaşlar yıkılan binaların enkazında hayatta olanları kurtarmak için büyük bir çaba harcıyorlar. Van'da 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntı esnasında Özkan Bilgin'in görüntüleri kaydettiği kamera arıza yaptı. Ancak yapılan çalışma sonucu görüntüler kurtarıldı ve yayına hazır hale getirildi.

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