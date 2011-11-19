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Yaşam

Van'daki çadır yangınında ölen çocuk sayısı 3'e yükseldi

Van'da çadırda çıkan yangın sonrasında hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Mikail de kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 3'e yükseldi.

19 Kasım 2011 02:00

T24 - Van'ın merkeze bağlı Karpuzalan köyünde gece saatlerinde çadırda kurulu sobanın alev alması sonucu çıkan yangında 8 yaşındaki Bahar Tolukan ile 4 yaşındaki İsmail Tolukan hayatını kaybetti. Yangın sonrasında hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Mikail de kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 3'e yükseldi.


Mikail Tolukan (12) ile Kerem Tolukan (2) ise ağır yaralandı.


Bahar ve İsmail Tolukan kardeşlerin cenazeleri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, Karpuzalan Camisi morguna konuldu.


Çocukların cenazelerinin köye getirilişi sırasında baba Mehmet ile anne Behiçe Tolukan sinir krizleri geçirdi. Tolukan ailesinin, tek katlı müstakil evlerinin kısmen hasar görmesi üzerine aldıkları çadırı evlerinin bahçesine kurdukları öğrenildi.


Bu arada, yangında ellerinde yanıklar oluşan baba Mehmet Tolukan ile kızı Elif'in, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.



Mikail de hastaneye hayatını kaybetti


Tolukan Ailesi'nin kaldığı çadırda sobadan çıkan yangında ağır yaralanan 13 yaşındaki Mikail, ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.


Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ancak olay yerinde ölen çocukları 8 yaşındaki Bahar ve 4 yaşındaki İsmail'in cenazesine katılmak için tedavilerini yarım bırakarak köye dönen Behice ve Şemsettin Tolukan çifti, Mikail'in kurtarılamamasıyla 3'üncü evlat acısıyla kahroldu.



Kılıçdaroğlu'ndan açıklama


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.


Kılıçdaroğlu, "Bu, insan olan herkesi ve her şeyi toz pembe gösterme alışkanlığındaolan Hükümet üyeleriyle Başbakan'ı kara kara düşündürmesi gereken bir faciadır" dedi.


CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:


"Bahar ve İsmail kardeşlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Taziyeiçin Van'a bir CHP heyeti gidecek ve partimiz adına Tolukan ailesine başsağlığıdileyecek, acılarını paylaşacak. Ben de Bahar ve İsmail'e rahmet, ailesine,yakınlarına, acı üstüne acı yaşayan Van'lı kardeşlerime başsağlığı, çadırlarıyanarken müdahale etmeye çalışan ve bu nedenle ellerinde yanıklar oluşan babaMehmet Tolukan ile ağır yaralı olduğu için İstanbul'a sevk edilen oğlu Mikail ilekızı Elif'e de acil şifalar diliyor, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum."

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