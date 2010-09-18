Van'daki ayine 3 bin 500 kişi geliyor

T24 - 95 yıl aradan sonra ibadete açılacak olan Akdamar Kilisesi'ndeki ayine, 3 bin 500 kişinin katılması bekleniyor.



Van Gölü üzerindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi'nde Ermeni cemaati yarın, 95 yıl aradan sonra ayin düzenleyecek. Tarihi ayin için hazırlıklar tamamlandı.



Kiliseyle aynı adı taşıyan adada 2 aydan beri süren hazırlıklar kapsamında, misafirleri adaya taşıyacak tekneler onarımdan geçirildi.



Ayine katılacaklar ve basın mensupları, Gevaş İskelesi'nden hareket edecek teknelerle 20 dakika süren bir yolculuğun ardından adaya ulaşacak.



Yaklaşık 3 bin kişinin katılmasının beklendiği ayin için valiliğin görevlendirdiği personel, misafirlerin dinleneceği yeni yerler oluşturdu.

3 bin 500 kişi evini Ermeni konuklara hazırladı



3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olan Van'daki otel ve misafirhanelerin hepsi doldu.



Ayini izlemek üzere, şu ana kadar 118 yerli, 27 yabancı gazeteci başvuruda bulundu. Ayin, kiliseye giremeyenler için adada kurulacak sinevizyondan da canlı gösterilecek.



