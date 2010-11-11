Van'daki 5 kişinin katilleri kapıyı zorlamadan eve girdi!

T24

İki çocuğa tecavüz etmişler



Tırnaklarında doku örnekleri

Evde misafir mi vardı?

Olayı fark eden komşu konuştu





Baba daha sonra aramadı mı?



Ölen ağabeyinin eşiyle nikâhsız evli



Kaymakam: Net olarak şüphelendiğimiz kimse yok

Belediye Başkanı: Hırsızlık olayı da olabilir



Van’ın Erciş İlçesi Çelebibağ Beldesi İnönü Mahallesi’nde, eşi İstanbul'da inşaatlarda çalışan Saide Aslan ve 4 çocuğunun korkunç cinayete kurban gitmesiyle ilgili soruşturma sürdürülürken, katillerin ailenin tanıdığı kişeler olduğu ihtimali ağırlık kazandı. Jandarma olay yerinde yeniden inceleme yaparken, komşuların ifadesine başvuruldu. Bu arada evde kilitli olan bir odanın kapısı da çilingire açtırıldı. Radikal'de yer alan habere göre, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrenince İstanbul'dan Van'a hareket eden Burhan Aslan, eşi Saide ile en son geçen cumartesi günü cep telefonuyla gündüz konuştuğunu, aynı gün saat 22.00 ile 23.00 sıralarında aradığında ise telefonunla bir daha ulaşamadığını söyledi. Bu durum, cinayetlerin cumartesi gecesi işlenmiş olma ihtimalini güçlendirirken, Burhan Aslan'ın cumartesi akşam telefonuna ulaşamadığı eşini daha sonra neden aramadığı sorusu akıllara geldi.Eşi Burhan ve 2 çocuğu İstanbul’da inşaatlarda çalışan Saide Aslan ile yaşları 18 ile 4 arasında değişen çocukları Sinan, Pınar, Fatma ve Mevlüt'ün Çelebibağ Beldesi'ndeki evlerinde cinayete kurban gittiği, dün akşam saatlerinde ortaya çıktı. Aslan ailesinin oturduğu evden 3 gündür kimsenin dışarı çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, eve gelip baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Tek katlı evde 43 yaşındaki Saide Aslan, çocukları 18 yaşındaki engelli Sinan, 14 yaşındaki Pınar, 7 yaşındaki Fatma ve 4 yaşındaki Mevlüt’ün kanlar içindeki cesetlerini gören komşular, jandarma haber verdi.Eve gelen güvenlik güçleri ve savcının ilk yaptığı incelemede anne ve 4 çocuğunun bıçakla öldürüldüğü belirlenirken, yapılan otopsilerde de, 14 yaşındaki Pınar ile 7 yaşındaki kardeşi Fatma’nın tecavüze uğradıkları ortaya çıktı.Bu arada, 14 yaşındaki Pınar ile 7 yaşındaki kardeşi Fatma’nın tırnaklarında doku izlerine rastlanıldığı, bu dokuların incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.Korkunç çinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, jandarma en küçük ayrıntıyı bile titizlikle inceliyor. Evin kapısının zorlanmaması, faillerin ‘tanıdık’ olduğu ihtimalini güçlendirdi.Anne ve 3 çocuğunun bir odada, özürlü Sinan'ın da diğer odada öldürülmesi ve evde boğuşma olduğuna ilişkin ip uçlarınin bulunması, vahşetin birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini gösterdiği belirtildi. Öldürülen çocukların üzerinde yorgan bulunması da cinayetin gece işlendiği ihtimalini güçlendirirken, katillerin eve ‘misafir’ olarak geldiği ihtimali ağırlık kazandı.Jandarma olay yerinde yeniden inceleme başlattı. Katillerin izini arayan jandarma, mahalledeki komşuların ifadelerine de başvurdu. Ailenin çocuklarından hiç birinin okula getmediği belirlendi. Jandarma ayrıca Saide Aslan’ın son olarak düğüne gittiği, ancak düğün bitmeden döndüğü Kırkdeğirmen Köyü’nde de araştırma yapıyor.Aslan ailesinin 5 ferdinin cinayete kurban gittiğini ilk fark eden komşu Mürşide Birdal şunları anlattı:“Saide köye cumartesi günü düğüne gitmişti. Düğünden de çok erken döndü. Ancak iki gün boyunca da onu ve çocuklarını dışarıda görmedim. Üçüncü gün merak edip eve gittim. Evin önünde ayakkabıları gördüm. Kapıyı defalarca çaldım açmadılar. Sonra camdan içeri baktım. Saide kapının arkasında saçı başı dağınık vaziyette kanlar içinde yatıyordu. Diğer çocuklarının üzerinde ise yorgan vardı.”İstanbul’da çalışan inşaat işçisi baba Burhan Aslan da olayın ortaya çıkması üzerine yanındaki iki oğluyla birlikte Van'a gelmek üzere yola çıktı. Burhan Aslan'ın anlattıkları, toplu cinayetin cumartesi gecesi işlenme ihtimalini güçlendirdi.Bugün Van’da olması beklenen Burhan Aslan, son olarak eşi Saide Aslan ile cumartesi öğlen saatlerinde telefonla konuştuğunu, ancak aynı gün gece saat 22.00 ile 23.00 arasında defalarca aramasına rağmen telefonun yanıt vermediğini söyledi. Burhan Aslan, cumartesi gece telefonuna ulaşamadığı eşini daha sonra neden aramadığı sorusuna, “Hiç bir şeyden şüphelenmedim, sonra ararım diye düşündüm” karşılığını verdi.Eşi Saide ve 4 çocuğu korkunç cinayete kurban giden Burhan Aslan'ın, iki evli olduğu ortaya çıktı.Burhan Aslan'ın, nikahlı eşi Saide'den 6 çocuğunun dünyaya geldiği, 1982 yılında ağabeyi Mustafa'nın ölümüyle dul kalan yengesi Makbule Aslan'la da evlendirildiği belirtildi. Burhan Aslan'ın, halen Kırkdeğirmen Köyü'nde oturan Makbule Aslan'dan da 6 çocuğunun bulunduğu kaydedildi.Burhan Aslan'ın, Kırkdeğirmen Köyü'ne 15 kilometre uzaklıkta ve Erciş İlçesi'ne daha yakın Çelebibağ Beldesi'nde yaptırdığı eve nikahlı eşi Saide ve çocuklarının 6 ay önce taşındığı ve beldede fazla tanıdıklarının bulunmadığı belirtildi.Erciş Kaymakamı Ramazan Fani, anne ve 4 çocuğunun öldürülmesiyle ilgili makamında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Kaymakam Fani, soruşturmanın selameti açısından her hangi bir bilgi veremeyeceğini söyledi. Kaymakam Fani şöyle konuştu:“Jandarma ve devletin tüm imkanları kullanılarak soruşturma çok boyutlu olarak yürütülüyor. Elde edilen deliller var. Şu anda jandarma farklı deliller peşinde. Bu kapsamda yakınları da dahil bir çok kişinin ifadesi alındı. Aile reisinin de ifadesi alınacak. Şu anda net olarak şüpheli olarak belirlediğimiz kimse yok. Umuyorum, en kısa zamanda bunu çözeceğiz. Cinayetin, cumartesi gecesi yapılmış olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu arada, cinayeti tek kişinin işlemediği yönünde de şüphelerimiz var.”Öldürülen anne Saide Aslan ve 4 çocuğunun Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsileri halen devam ederken, yaklaşık 50 kadar yakını da cenazeleri almak üzere hastane önünde bekliyor.Çelebibağ Beldesi Belediye Başkanı BDP'li Veysel Keser de hastane önüne gelerek vahşet kurbanlarının yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Gazetecilere açıklama da yapan Belediye Başkanı Keser şunları söyledi: “Evde yapılan arama ve incelemelerde bize 4 bin 600 TL bozuk para bulunduğu söylendi. Aile yoksul. Ayrıca 3 ay önce İlçenin Kırkdeğirmen Köyü’nden göç ederek beldeye yerleşmiş. Özürlü olan Sinan’ın dilencilik yaptığı belirtiliyor. Bu yüzden hırsızlık üzerinde de durulabilir. Zaten Erciş İlçesi’nde bu olayla ilgili hırsızlık kaydı bulunan bazı kişilerin alındığı da söylendi. Bize gelen bilgilere göre kızlara yönelik bir tecavüz olmadığı söyleniyor. Ancak ben halen otopsi raporuna bakamadım. Olay adi bir hırsızlık olayı da olabilir.”Katliamın yapıldığı evde dün gece bir çuval dolusu bozuk para bulunmuş ve bu paralar, 2 asker tarafından güçlükle taşınarak askeri araca yüklenmişti. Öldürülen özürlü Sinan Aslan’ın da dilencilik yaptığı öne sürülmüştü.