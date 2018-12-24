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Van'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi

24 Aralık 2018 15:47

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Van-Erciş Karayolu\'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Van\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, Van-Erciş Karayolu\'nun 30\'uncu kilometresindeki Tabanlı Mahallesi mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erciş yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 V 1565 plakalı minibüs aynı yönde giden 04 AJ 677 plakalı ticari otomobile arkadan çaprtı. Kaza yerinde durmak isteyen yolcu otobosü ise kayganlaşan yolda bekleyen 6 araca çarptı. Özel bir firmaya ait çekicinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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