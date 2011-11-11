-Van'da yoğun kar yağışı çalışmaları olumsuz etkiliyor VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da görülmeye başlanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, arama ve kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Van'da, önceki gün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, yıkılan Bayram Otel'deki arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ancak, ilde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile soğuk hava, çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen ekipler, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.