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Yaşam

Van'da yine çadır faciası: 3 aylık bebek kurtarılamadı

Van'da, depremzede ailenin yaşadığı çadırdaçıkan yangında bir kadın ile 5 çocuğu yaralandı...

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Van'da, depremzede ailenin yaşadığı çadırdaçıkan yangında bir kadın ile 5 çocuğu yaralandı. Yaralılardan 3 aylık bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Averek yolundaki hasarlı evinin yanında kurulan çadırda, sobadan çıkan kıvılcımın eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. 

3 aylık bebek çadır yangını kurbanı

Yangını fark eden vatandaşlar, çadırda yaşayan Aslı Duru ile çocukları Sabiha (5), Neslihan (4), Umut (4), Gülcan (3) ve 3 aylık Mehmet Doru'yu çadırdan çıkararak, itfaiyeye haber verdi.

112 Acil Servis ekiplerince Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Doru'nun hayati tehlikesi bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, söndürülen yangın sonrası bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.


3 aylık bebek kurtarılamadı

Van'da, çadırda çıkan yangında yaralanan aynı aileye mensup 6 kişiden 3 aylık Mehmet Doru bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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