Van'da yine bir çadır daha yandı

T24 - Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü deprem bölgesi Van'da çadır yangınlarının önüne geçilemiyor. Soğuktan korunmak için çadırda soba yakan bir depremzede aile daha çıkan yangından son anda kurtuldu.



Demir ailesinin Selimbey Mahallesi'ndeki evlerinin önüne kurduğu çadır, sobadan sıçrayan kıvılcımla bir anda alev topuna döndü.



Aile fertleri güçlükle kendilerini dışarı atarken, yanan çadırı çevreden yetişen vatandaşlar söndürmeye çalıştı.



İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine geldi ancak alevler söndürüldüğünde çadırdan geriye hiçbir şey kalmamıştı.



17 yaşındaki Ahmet Demir dumandan zehirlendi. İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan Demir, daha sonra hastaneye kaldırıldı.



Kızılay, çadırı yanan aileye yeni bir çadır verdi.





