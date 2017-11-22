Van’da yeşil alan planı soruşturmalık oldu!

Van’da DBP’li Büyükşehir Belediyesi döneminde TOKİ’ye devredilmek istenen eski emniyet, eski araştırma hastanesi, askeri alanlar ve Sanat Parkı’na yapılması planlanan beton binalar yerine yeşil alan yapılması kararı alan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 71 kişi hakkında soruşturma açıldı. “Kamu malına zarar ve görevi kötüye kullanmak” iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan üyeler, Van Cumhuriyet Savcılığı’na giderek ifade verdi. Savcı, Belediye Meclisi üyelerine “Neden kamu malına zarar verdiniz?” sorusunu yöneltti.

Soruşturmaya neden olan kararlar

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, DBP’li Büyükşehir Belediyesi döneminde Belediye Meclisi’nde yeşil alanları korumak için alınan ve soruşturmalık olan kararlar şöyle:

-Van’da karakol yapılması planlanan eski Gümrük Müdürlüğü alanı, İpekyolu Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile park olarak halkın hizmetine sunuldu.

-Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak yapılan ve TOKİ tarafından satılığa çıkarılan araziye Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın hizmetine sunulan büyük bir park yapıldı. Ancak belediyeye kayyım atanmasının ardından söz konusu yeşil alan TOKİ tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Halktan gelen tepkiler üzerine TOKİ satışı erteledi.

-TOKİ konutları yapılması planlanan eski araştırma hastanesi arazisinin ise DBP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alan ve park yapılması yönünde karar alındı.

“Yetkimiz olsa aynı suçu yine işleriz”

DBP’li Van Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı Cahit Bozbay, gazeteci Oktay Candemir’e konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Van Büyükşehir Belediyesi’ne sürekli gönderilen müfettişler herhangi bir usulsüzlük bulamadıkları için şimdi hakkımızda farklı nedenlerle soruşturmalar açıyorlar. Van Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile depremde yıkılan kamu binalarına ait arazilerin yeşil alan ve park yapılması kararı alındı ve şimdi aldığımız o kararlar nedeniyle tek tek ifade veriyoruz.

Kamuoyunun yakından bildiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli özeleştiride bulunuyor. Kentleri betonlaştırdıkları, yeşil alanı yok ettikleri için özeleştiri veriyor ama biz yeşil alanları koruduğumuz için hakkımızda dava açılıyor. Kentimiz yeşil alandan yoksun bırakıldı, Belediye Meclisi olarak deprem sonrasında kente yeşil alan kazandırmak istedik ama eşi benzeri görülmemiş bir soruşturmaya maruz kaldık.

Dünya standartlarında kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare iken bizde mezarlıklara bile iki metrekare yeşil alan düşmüyor. Bu mevcut kent yapılaşmasında kamuyu zarara uğratmak istediğimizi söylüyorlar. Bir daha aynı yetkiye sahip olsak yine bu suçu işleyeceğiz.”