-Van'da yerel basın yayına başladı VAN (A.A) - 18.11.2011 - Deprem bölgesi Van'da yerel gazeteler yayın yapmaya başladı. Depremde binaları zarar gören yerel gazetelerden Van Haberci Gazetesi, yaklaşık 3 hafta aradan sonra yayınlanmaya başladı. Gaziantep'teki bir matbada basılan gazete abonelerine dağıtıldı. Gazetenin sahibi Murat Çurku, yaptığı açıklamada, ilk depremin kendilerini çok etkilediğini ancak Van'ın ayağa kalkması için basına ihtiyaç duyulduğunu düşünerek yeniden basıma geçtiklerini söyledi. Yerel basının üç haftadır hizmet veremediğini dile getiren Çurku, ''İlk depremin ardından yaklaşık 10 gün baskıya giremedik. Tam toparlandık derken ikinci depremi yaşadık. Gazete binamız ve matbaamız ağır hasar gördü. Biz de gazeteyi Gaziantep'te bastırdık. Şehrimizde hayatın normale dönmesi için yerel basına büyük görev düşüyor '' dedi. Van'da 13 günlük, 2 haftalık gazete ile 2 TV kanalı yayın yapıyor.