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Yaşam

Van'da yeni yıl heyecanı VAN (A.A)

01 Ocak 2012 08:37

-Van'da yeni yıl heyecanı VAN (A.A) - 31.12.2011 - Van'daki depremlerin ardında kent merkezinde kurulan 9 çadırkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliği koordinasyonunda çeşitli kurumlar tarafından depremzede çocuklar için yılbaşı etkinlikleri düzenlendi. Çadırkentlerde öğle saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler gece geç saatlere kadar devam etti. Mahalli sanatçıların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla eğlenen çocuklara büyükler de eşlik etti.  Et Balık Kurumu ve Mehmetçik Çadır kentlerindeki etkinliklere katılan depremzedelerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, çocukların sevincine ortak oldu. Karaloğlu, ''Ben bu kentin geleceğinin bu günden çok daha iyi olacağına inanıyorum, buna siz de inanın'' dedi. Dünya Motokros Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu Burcu Çetinkaya da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından Et Balık Kurumu çadırkentindeki etkinlik çadırında depremzede çocuklarla yılbaşı gecesinde bir araya geldi. Sofuoğlu, çocuklarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. 

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