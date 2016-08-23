Van'da yaralı askerlerin odasına sürekli girip çıkan hemşire tutuklandı

Van'ın Özalp ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lıların yola yerleştirdiği patlayıcı infilak ettirmesi sonucu yaralı askerlerin kaldırıldığı hastanede odalarına sık sık girip çıktığı için dikkati çeken hemşire Neriman Keskin, PKK'yla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Van - Özalp karayolunun 50'nci kilometresinde bulunan Taşocakları Mevkii'nde 19 Ağustos’ta PKK'lılar tarafından menfeze yerleştirilen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda 2'si ağır 5 asker yaralanırken, bu sırada yoldan geçen bir minibüsün içinde bulunan Antika Çakıcı adlı kadın öldü, minibüsün içinde bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralı 5 asker ve minibüsteki 4 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Orhan Şen'in haberine göre, askerlerin tedavi gördüğü odayı sık sık girip çıkması dikkati çeken hemşire gözaltına alındı. Soruşturmada hemşire Keskin'in sosyal medyadaki paylaşımlarının PKK propagandası yaptığı belirlendi. Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen hemşire Neriman Keskin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.