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Van'da yaralı askerlerin odasına sürekli girip çıkan hemşire gözaltına alındı

Hemşire, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguya alındı

20 Ağustos 2016 17:30

Van'ın Özalp ilçesinde dün (cuma) PKK'lılarca askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan askerlerin kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 1 hemşire gözaltına alındı.

Van-Özalp karayolunun 50. kilometresinde taşocakları mevkisinde dün öğleden sonra PKK'lılar tarafından menfeze yerleştirilen patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. 2'si ağır 5 askerin yaralandığı saldırıda yoldan geçen bir minibüste bulunan Antika Çakıcı adlı kadın hayatını kaybetti. Minibüsteki 4 vatandaş da yaralandı. Yaralı asker ve siviller Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede geniş güvenlik önlemleri alınırken, N.K. adlı hemşirenin şüpheli hareketlerde bulunması ve sık sık yaralı askerlerin odasına girmesi dikkat çekti. Hemşire N.K. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada sosyal medyadaki paylaşımlarında örgüt propagandası yaptığı iddia edildi. N.K.'nın Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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