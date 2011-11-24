-Van'da yapımı tamamlanan TOKİ konutları -TOKİ ile Memur-Sen Van Şubesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan 1058 konut hak sahiplerine teslim ediliyor -Memur-Sen Van Şube Başkanı Şakar: ''Konutların geçici teslimatıyla birlikte şehrimizin yaşadığı deprem felaketiyle evleri yıkılan, hasar görenler, kalıcı konutlarına taşınmış olacaklar'' (fotoğraflı-görüntülü) Van (A.A) - 24.11.2011 - Yahya Öylek - Ender Seven - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Memur-Sen Van Şubesi işbirliğiyle yapılan 1058 konutun teslimatı bugün başlıyor. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 ile 9 Kasım'daki 5.6 şiddetindeki depremlerin ardından zor günler geçiren Van'lı depremzedelere bir iyi haber de TOKİ'den geldi. TOKİ'nin Memur-Sen Van Şubesi üyeleri için 2008 yılında Korubaş Köyü'nde yapımına başladığı, çevre düzenlemesi ve alt yapı sorunları sebebiyle teslimatı geciken ve 2012 yılı içinde bitirilmesi planlanan 1058 konutun teslimi deprem sebebiyle erkene alındı. Memur-Sen Van Şube Başkanı Süleyman Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOKİ işbirliğiyle 2009 yılında kuraları çekilen 1058 konutun teslimatına bugün başlanacağını bildirdi. Hak sahiplerinin büyük kısmının öğretmen olması sebebiyle TOKİ ile yaptıkları görüşme sonucunda ilk anahtar teslimini Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde yapmayı kararlaştırıldığını dile getiren Şakar, şunları kaydetti: ''Van'ın yaşadığı iki büyük deprem felaketinin ardından bu konutların tesliminin şehre az da olsa nefes aldıracaktır. Bu konutların hak sahiplerinin yüzde 65'ini de öğretmenler oluşturuyor. Bu da 650 öğretmenin barınması anlamına geliyor. Konutların geçici teslimatıyla birlikte şehrimizin yaşadığı deprem felaketiyle evleri yıkılan, hasar görenler kalıcı konutlarına taşınmış olacaklar. Bazı üyelerimiz kardeşini, babası gibi yakın akrabalarını da bir süreliğine yanlarına misafir edecekler. Bu da neredeyse 3 bin ailenin barınma sorunu giderilmesi demektir.'' Konutların elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapısının tamamlandığını dile getiren Şakar, çevre düzenlemesinin yanı sıra diğer eksiklikler konutların teslimatından sonra tamamlanacağını söyledi. -''Evler sağlam olsa da insanlar giremiyor''- Van'da artçı sarsıntıların devam ettiğini anımsatan Memur-Sen Van Şube Başkanı Şakar, ''İki büyük deprem Van'da yaptığı yıkımın yanında psikolojik etkisi de büyük oldu. Devam eden artçılar sebebiyle insanlar evleri ne kadar sağlam olursa olsun korkularından dolayı evlerine giremiyor'' dedi. Konutları teslim alanlardan en az yüzde 50'sinin artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyeceği tahmininde bulunan Şakar, ''En azından üyelerimiz hasar gören binalardan eşyalarını kalıcı evlerine taşımış olacaklar'' diye konuştu. (YÖ-SEV-CC-HMD)