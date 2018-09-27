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Spor

Van'da 'yağlı güreş festivali' düzenlenecek

Arif KARAKAŞ/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar Belediyesi tarafından '1'inci Gürpınar Kültür ve Sanat Festivali' ile 'Kırkpınar'dan Gürpınar'a Ulusal Yağlı Güreş Festivali' yapılacak

27 Eylül 2018 23:46

Arif KARAKAŞ/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN\'ın Gürpınar Belediyesi tarafından \'1\'inci Gürpınar Kültür ve Sanat Festivali\' ile \'Kırkpınar\'dan Gürpınar\'a Ulusal Yağlı Güreş Festivali\' yapılacak.
Gürpınar\'da \'1. Gürpınar Kültür ve Sanat Festivali\' için hazırlıklar sürüyor. Festival için Başbulak Mesire Alanı\'nda başlatılan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. 29 Eylül\'de sanatçı Buray\'ın da sahne alacağı konserde bölgenin en büyük ve ilk tematik millet parkı olma özelliğini taşıyan Gürpark Millet Bahçesi, Başbulak Mesire Alanı, Kent Meydanı ve Huzur Sokağı projelerinin resmi açılışı da yapılacak. Belediye tarafından yapılacak bir diğer festival de 4-5 Ekim tarihlerinde Türkiye\'nin önde gelen baş pehlivanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan \'Kırkpınar\'dan Gürpınar Ulusal Yağlı Güreş Festivali\' olacak.
Kaymakam ve Belediye Başkanı Osman Doğramacı, \'Kırkpınar\'dan Gürpınar Ulusal Yağlı Güreş Festivali\' ile Edirne’den Van’a birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi amacıyla böyle projelere imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:
\"Güreşçilerimizle Gürpınar olarak Van’ı her yerde temsil ediyoruz. Güreşçilerimiz çok yeteneklidir. Bu yeteneklerini daha da ilerletmek için onlara farklı fırsatlar sunmak adına ferdi sporlar merkezi kurduk. Birçok yerde olmayan bir merkez kurduk. Çocuklarımızın sporla olan ilişkisini artırmaya çalışıyoruz. ‘Kırkpınar’dan Gürpınar’a’ festivalimizi de bu anlamda düşündük. Daha sonra Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile irtibata geçtik. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi\'ndeki yağlı güreş düzenleyen tek ilçesiyiz. Şu an bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yerin inşasından dolayı bu tarihe kaldı. Ancak önümüzdeki zamanlarda bunu daha erkene alınmasını düşünüyorum. Edirne’nin Van’a, Van’ın Manisa’ya, Hakkari’nin Tekirdağ’a uzak olmadığını göstermek istiyoruz. Aslında istenirse hepsi yan yanadır. Bu bağlamda 4 Ekim günü yağlı güreşler düzenlenecektir. Artık batıdan, doğuya bir akım olabilir. Çünkü buraların potansiyeli çok fazladır. Bu vesileyle herkesi düzenleyeceğimiz programa davet ediyorum.\"

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