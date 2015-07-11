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Van'da üzerine kar kütlesi düşen çocuk yaşamını yitirdi

Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kar yığınlarının altındaki Takak'ın cesedine ulaşıldı

11 Temmuz 2015 19:16

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Çatbayır Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Rasim Takak evlerine kar getirmek için 300 metre uzaklıktaki kayalıklara gitti. Üzerine kar kütlesi düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Rasim'in bir süre sonra eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmadan yardım istedi. Vatandaşların da yardımıyla jandarmanın bölgede yaptığı incelemede, kayalıklardaki kar kütlelerinden birinin koptuğu belirlendi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kar yığınlarının altındaki Takak'ın cesedine ulaşıldı. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, çocuğun kar almaya çalıştığı sırada çöken tonlarca kar kütlesinin altında kaldığı belirlendi. Rasim Takak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 

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