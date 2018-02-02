Van'da uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, elindeki poşette 849 gram metamfetamin ile yakalanan İran uyruklu O.S.H., tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriye Mahallesi, Işak Sokak\'ta yaya olarak giden İran uyruklu O.S.H\'yi durdurup, kimliğini kontrol edip, üst araması yaptı. O.S.H.\'nin elindeki poşette yapılan aramada, 849 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan O.S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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