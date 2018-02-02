T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, elindeki poşette 849 gram metamfetamin ile yakalanan İran uyruklu O

02 Şubat 2018 19:09

VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, elindeki poşette 849 gram metamfetamin ile yakalanan İran uyruklu O.S.H., tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriye Mahallesi, Işak Sokak\'ta yaya olarak giden İran uyruklu O.S.H\'yi durdurup, kimliğini kontrol edip, üst araması yaptı. O.S.H.\'nin elindeki poşette yapılan aramada, 849 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan O.S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VAN DHA VANVan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüCumhuriye Mahallesi Işak SokakGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24