Van'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 10 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN\'da yapılan yol kontrollerinde eroin, kaçak sigara ve metal dedektör ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Van-Bitlis karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı. Aramada, araçlarda 16 gram eroin ile 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerin Muradiye, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde ise yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 metal arama dedektörü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

