T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van'da uyuşturucu operasyonu

12 Ekim 2009 18:42

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 21 kilogram eroin ele geçirildi.

İstihbarat çalışmalarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan temin edilen eroinin, İstanbul'a sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ş.Y. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobili, Erciş-Adilcevaz karayolunda durdurdu.

Aramada, otomobile yapılan gizli bölmelere yerleştirilen 21 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili sürücünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24