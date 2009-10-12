Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 21 kilogram eroin ele geçirildi.



İstihbarat çalışmalarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan temin edilen eroinin, İstanbul'a sevk edileceği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ş.Y. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobili, Erciş-Adilcevaz karayolunda durdurdu.



Aramada, otomobile yapılan gizli bölmelere yerleştirilen 21 kilogram eroin bulundu.



Olayla ilgili sürücünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



