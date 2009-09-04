Van’da uyuşturucu operasyonu

VAN Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 68 kilo 177 gram eroin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan 2 ton asitanhidrit ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 2 kişi yakalanırken, 3 kişinin da arandığı belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon kapsamında E.A. yönetimindeki 34 AFC 20 plakalı otomobili takibe aldı. Narkotik ekipleri, aracı kentin çıkışında durdurdu. Aramada, otomobilin önceden yapılan gizli bölmelerinde uyuşturucu ile aynı model başka otomobile ait kontak anahtarı ele geçirildi. Operasyonu genişleten narkotik ekipleri, anahtarı ele geçirilen ikinci aracı da buldu. Bu araçta da narkotik köpeklerin yardımıyla arama yaptı. Aramada her iki otomobilde 68 kilo 177 gram eroin bulundu. Olayla ilgili E.A. yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı belirtildi.



Van Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzenlenen ikinci operasyonda ise Van’dan İran’a giden 2 kamyon takibe alındı. İçinde tuğla bulunan ve plakaları açıklanmayan kamyonlar, R.Ü.’nün evinin önünde park halinde bulundu. Kamyonlarda yapılan aramalarda tuğlalar arasında, İran’a götürülmek istenen ve eroin yapımında kullanılan 2 ton asit anhidrit ele geçirildi. Ele geçirilen asit anhidritin piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin de arandığı belirtildi. Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2 otomobil ve 2 kamyona el konuldu.

