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Yaşam

Van'da uyuşturucu operasyonu

21 Nisan 2009 00:34

Van'da, Jandarma ekiplerince yapılan denetimler sırasında bir otomobil içerisinde gizlenmiş yaklaşık 27 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrol noktası oluşturan Jandarma, araçları denetledi.

Denetimler sırasında durdurulan Yavuz Ş. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada, "zula" olarak tabir edilen yere gizlenmiş yaklaşık 27 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü Yavuz Ş, gözaltına alındı.

Yavuz Ş'nin üzerinden çıkan sürücü belgesinin sahte olduğu belirlendi.

Karakolda ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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