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Van’da uyuşturucu imalathanesi bulundu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Başkale ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi bulundu

11 Aralık 2017 14:41

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Başkale ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi bulundu. Aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 172 kilo kimyasal sıvı ile iki ayrı ilaca ait 3 bin 97 tablet ele geçirildi.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi Yılmazlar 1102 Sokak\'ta bulunan bir ev ve eklentilerine oprasyon düzenledi. Operasyonda 172 kilo 220 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal sıvı, 1 kilo metamfetamin, yine uyuşturucu imalatında kullanılan 2 firmaya ait 3 bin 97 adet ilacın tableti, imalathane içerisinde uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç ve geçerler ele geçirildi. İmalathanede bulunan eroin maddesi ve araç gerekçelere el konulurken, 9 ayrı suçtan aranması buluna K.G., 3 ayrı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl 6 ay cezası bulunan S.G. ve Afganistan uyruklu A.F. gözaltına alındı.

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