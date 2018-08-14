Van'da Urartuların ayak izine rastlandı (2)

AYAK İZİNİN LABORATUVAR ÖLÇÜMLERİ ALINDI

Kazı başkanlığını yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, Urartulara ait olan ayak iziyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Doç. Dr. Erkan Konyar , \"Son laboratuvar ölçümlerinde ayak izinin 22 santim uzunluğunda, 36 ayak numarasına sahip olduğu tespit edildi. Ayak izinin bulunduğu kerpiç blok tümüyle sökülerek sertleştirildi. Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştıma Merkezi\'ne nakledildi. Gerekli çizim alma, fotoğraflama ve yeni slikon alma işlemleri laboratuvar ortamında devam edecek\" diye konuştu.



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