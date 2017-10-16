Van'da üniversiteli Piroze'nin kaçırılmasına 1 tutuklama

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da, 5 gün önce, okula gitmek için durakta minibüs bekleyen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Piroze Kont\'u kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden M.G., tutuklandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve ailesi ile birlikte yaşayan Piroze Kont, 5 gün önce okula gitmek üzere merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde bulunan evinden çıkarak minibüs durağına geldi. Kont, üniversiteye gitmek için durakta minibüs beklerken, yanına yaklaşan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Çevredekilerin haber verdiği genç kızın yakınları, olayı polise bildirdi.

ÖZEL EKİP KURTARDI

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ailenin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Piroze Kont\'un bulunması için 15 kişilik özel ekip kuruldu. Ekipler, Kont\'un kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki İpekyolu İlçesi Beyuşağı Mahallesi\'ndeki bir evde tutulduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, adrese baskın düzenleyip, Piroze Kont\'u kurtardı.

İL EMNİYETİ\'NDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü, Kont\'un kaçırılıp daha sonra polis ekiperi tarafından yapılan operasyonla kurtarılması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerimizce, olayla ilgili yapılan çalışmalarda olayın failinin, P.K. isimli bayanı daha önce evlenme amaçlı ailesinden isteyen, ancak olumsuz yanıt alınması üzerine, mağdurun peşini bırakmayan M.G isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Mağdur P.K.\'nin kurtarılması ve olayın şüphelisi olan M.G. isimli şahsın yakalanmasını yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, 13 Ekim 2017 günü yapılan operasyonla, alıkonulan P.K. ve olayın şüphelisi M.G. isimli şahıslar, Erçek Gölü civarı Beybucağı mevkiinde ele geçirilmiştir. Mağdur P.K.\'nin alınan ifadesinde zorla kaçırıldığını ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheli M.G. isimli şahıs ile ona yardım ve yataklık eden kardeşleri olan Ö.G. ve C.G. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden C.G. savcılıktaki ifadesinin ardından, Ö.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. isimli şahıs tutuklanmıştır\" denildi.



FOTOĞRAFLI