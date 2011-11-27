Van'da üniversite öğrencilerine konteyner tahsis edildi

T24 - İsrail'in Van depreminin ardından gönderdiği 100 adet konteyner Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencilerinin barınması için Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (Yurt-Kur) tahsis edildi.





İsrail, Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla insani yardım olarak 100 adet konteyner gönderdi.





Van'a ulaşan ilk 50 konteyner, öğrencilerin barınması için Yurt-Kur Van Bölge Müdürlüğü'ne verildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İsrail'in gönderdiği 100 konteynerin Valilik bünyesine geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:





''Valilik 30 metrekarelik bu 100 adet koyteyneri öğrencilerin barınması için bize verdi. Biz de yurt olarak düzenlenmesi için Yurt-Kur'a tahsis ettik. Şimdiye kadar 50 adedi yurtların bahçesine konuldu. Bunların alt yapısı, en kısa zamanda kurulumu yapılacak. Ranzaların kurulacağı bu konteyner yurtlarda 6 ve 8 kişi kalabilecek. Her konteynerde 6 kişi kalırsa en az 600 kişi barınmış olacak. Ayrıca özel şirketlerle yakın temas içindeyiz. Onların da yurt yapma çalışmalarını yakından takip ediyoruz.''





Merkezi kampüste 13 binden fazla öğrencilerinin olduğunu ifade eden Battal, bu öğrencilerin yurt ve barınma taleplerinin olduğunu kaydetti. Yurt-Kur Genel Müdürlüğü ve bağlı bulunduğu bakanlığın çalışmasıyla şubat ayına kadar bütün öğrencilerin barınma sorununun çözülmesinin amaçlandığını dile getiren Battal, öğretim üyelerinin ve diğer üniversite personelinin çalışmaları için konteynerlerin kurulma işleminin devam ettiğini sözlerine ekledi.





