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Van’da tutuklanan DİHA Muhabiri İdris Yılmaz tahliye oldu

Yılmaz, 13 Kasım'da haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı

21 Ocak 2016 17:12

Van’da haber takibi yaparken gözaltına alınıp tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Yılmaz, “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davadan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bianet’te yer alan habere göre, Yılmaz, Van’ın Erciş ilçesinde çatışmaların sürdüğü Tendürek Mahallesi’nde 13 Kasım 2015’te haber takibi yaparken gözaltına alınmış, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Kürtçe savunma yapan Yılmaz, tutuklanmadan bir hafta önce polislerce karakola çağrılıp, “Seni dört duvar arasında çürüteceğiz” şeklinde tehdit edildiğini ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Avukatı Sebahattin Kaya, iddianamedeki suçların somut olmadığını ve müvekkilinin hukuksuz bir şekilde tutuklu yargılandığını söyledi. Savcı ise Yılmaz’ın tutuklu halinin devamını istedi.

Mahkeme, Yılmaz’ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 15 Şubat’ta görülecek.

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